الدراج حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الكاميرون

فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين بسباق المرحلة الثانية من الطواف الدولي للكاميرون، التي جرت الأحد بمدينة غاروا على مسافة 99.2 كلم.

وحقّق حمزة ياسين وقتا قدره ساعتين و33 دقيقة و43 ثانية، متقدما على الهولندي ميركس بيتير من فريق “غلوبال سايكلين تيم” والرواندي تويزيري إيتيان اللذين حققا التوقيت نفسه.

وكان حمزة ياسين قد فاز بالمرحلة الأولى من طواف الكاميرون، السبت، بين مدينتي فيويل وغاروا على مسافة 100.3 كيلومترات.

ويتصدر المنتخب الوطني الترتيب حسب الفرق بـ 15سا33د00ثا.

وتشارك الجزائر بخمسة دراجين في طبعة 2023 لطواف الدراجات بالكاميرون، ويتعلق الأمر بكل من ياسين حمزة، عبد الله بن يوسف، محمد نجيب عسال، محمد أمين نهاري وعبد الكريم فركوس.

الدراج الجزائري ياسين حمزة يتألق في طواف الكاميرون

وتألق الدراج الجزائري ياسين حمزة في المرحلة الأولى من طواف الكاميرون، التي جرت بين بين فيڨويل وغاروا.

وفاز ياسين حمزة عن جدارة بالمرحلة الأولى التي جرت على مسافة 100,3 كلم، محققا توقيتا قدره 2سا36د57ثا.

ونال الدراج المتأهل للألعاب الاولمبياد -باريس 2024، القميص الأصفر، بالإضافة إلى القميص الأخضر لأسرع دراج، فيما نال الجزائري عبد الكريم فركوس القميص المنقط لأسرع متسلق.