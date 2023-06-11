الدراج ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة من طواف الكاميرون

فاز الدراج الجزائري ياسين حمزة بالمرحلة السابعة من طواف الكاميرون 2023، بزمن قدره 2سا و43د و46 ثا.

وتمكن ياسين حمزة مرة أخرى من التألق، حيث رفع التحدي في المرحلة التي جرت السبت على طول 120.9 كلم، رغم تعرض اطار العجلة لثقب بالإضافة إلى التعرض إلى عطب ميكانيكي.

وتمكن الدراج حمزة من العودة على مستوى مقدمة الكوكبة، في الكيلومترات الأخيرة من المرحلة، بفضل المجهود الجبار، والعمل الكبير الذي قام به زملاؤه عبد الله بن يوسف وعبد الكريم فركوس ومحمد نجيب عسال.

وانتزع حمزة كذلك القميص الأخضر لأسرع دراج والقميص المنقط لأحسن متسلق.