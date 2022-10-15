الدراما العربية في مرحلة الصحوة ولا عالمية دون محلية

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر لـ"الشروق":

أكد الفنان أشرف زكي على أهمية هذا النوع من المهرجانات السينمائية في تنمية مواهب وأفكار الطفل في الوطن العربي، وخاصة السينما الهادفة التي تحمل قضية وموضوعا وأفكار إيجابية وتحاكي الخيال.

وعبر نقيب المهن التمثيلية عن تفاؤله بوضع الدراما العربية في السنوات الأخيرة، وقال إنها تمر بمرحلة صحوة ووعي بضرورة تقديم أعمال ترتقي بذائقة المشاهد وتكون من عمق الواقع في المجتمعات العربية.

كما ثمن ما يتم تقديمه مؤخرا من أعمال في عدد من الدول العربية، واعتبر العودة إلى المجتمع وقضاياه قفزة مهمة لتصدير صورة مشرقة عن الفن في الوطن العربي.