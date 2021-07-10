الدراوسر..الفستان والسروال في لوك واحد

الموضة الاكثر رواجا في إنستغرام

المزج بين موضتين موضة في حد ذاتها، هي عملية معقدة وقد تبوء بالفشل ولكن إن اجتمع عليها أهل الفاشن فلا داعي للقلق من تجريبها والدليل هذا الموسم مع موضة الدراوسر وهي كما أشرنا في العنوان توليفة بين الفستان الفضفاض والسروال سواء كلاسيكي أو جينز كانت رائجة جدا في الثمانينات وهاهي تعود خلسة.

ثمانينات لا تحزني

نجمات الإنستغرام في العالم روجن للفكرة باعتماد سروال جينز موم وهو موديل جينز عريض من الثمانينات مع فستان طويل فضفاض وانسيابي أو فستان قميص عريض جدا.

القفطان جهارا نهارا

يمكن استبدال الفستان العريض بتونيك أو فستان القفطان وهو موديل ضيق في الخصر وعريض مادونه وما أجمل من قماش اللين الأبيض الصيفي ليعطي تلك الإنسيابية.

الأخضر المطبع

قد يتناسب السروال الفلار وهو سروال يشبه بقصته قائمة الفيل أو الباديلفون مع هذه الموضة لانها تخفي تفاصيل الجسم تحت الفستان أو التونيك الطويلة مثل هذا الفستان الأخضر المطبع تحت سروال فلار عريض.

دراوسر عربي

هذه الطلة لا تكتمل إلا بحذاء كعب عالي من نحو الستيليتو أو الابرة، هذا طبعا لمن تحتمل هذا النوع من الأحذية المؤلمة لكن ننصحك مع هذه الصيحة أن ترتدي مول أو صابو بسيط أو كعب نصف عالي من موديل شانيل الفتان.

آخر نصيحة لانجاح هذا اللوك عدم مزج الأقمشة الثقيلة والمليئة بالطبعات، اعتمدي على البساطة والأقمشة الرهيفة الخفيفة