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الجزائر

الدرك الوطني: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المهاجرين

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المهاجرين

تمكن عناصر الدرك الوطني، من تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين في إطار جماعات منظمة عابرة للحدود.

وأفاد بيان للدرك الوطني، الثلاثاء، أن العملية النوعية تمت من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باستعمال تقنيات حديثة للتحري.

ووفقا للتحريات التي قامت بها ذات المصالح، فان  نشاط الشبكة الإجرامية يمتد عبر التراب الوطني مرورا بدول مغاربية إلى أوروبا.

وتشير ذات المصالح إلى أن عناصر الشبكة الإجرامية  كانوا ينشطون بالإعتماد على وسائط التواصل الإجتماعي، ومكنت التحريات من تحديد هوية 27 شخصا من عناصر الشبكة منهم 7 ينشطون خارج التراب الوطني.

كما تم توقيف 14 شخص أودعوا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع صدور 13 أمرا بالقبض منها 7 دولية في حق باقي عناصر الشبكة.

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