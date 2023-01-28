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الجزائر

الدرك الوطني: الطريق نحو الشريعة مغلق تماما

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: الطريق نحو الشريعة مغلق تماما

أعلنت خلية متابعة حالة شبكة الطرقات بقيادة الدرك الوطني، بأن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة مغلق تماما في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

وقالت الخلية في بيان لها نشر على صفحة طريقي الخاصة بالدرك الوطني أنها تعلم المواطنين باستحالة صعودهم عبر هذا الطريق الوطني،مشيرة إلى أن الوسيلة الوحيدة للصعود الى هذه المنطقة السياحية هي المصعد الهوائي فقط.

وأضافت بأن وحدات الدرك الوطني بمنطقة الشريعة متواجدة من أجل تأمين جميع الوفود وتوفير جو من الراحة والطمأنينة للعائلات والسهر على عودة جميع السياح في المساء عبر المصعد الهوائي.

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