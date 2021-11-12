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الجزائر

الدرك الوطني: تفكيك خلية إرهابية لتنظيم رشاد تضم 21 شخصا

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: تفكيك خلية إرهابية لتنظيم رشاد تضم 21 شخصا

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، بعد تحقيقات معمقة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 21 شخصا ينتمون للتنظيم الإرهابي رشاد، عبر إقليم الولاية.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، “فأعضاء الخلية الإرهابية تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر)، الذي أحالهم أمام السيد قاضي التحقيق لدى ذات القطب، حيث أصدر في حق 18 منهم أمر بالإيداع، فيما تم وضع الثلاثة (03) الباقين تحت الرقابة القضائية”.

وأضاف: الموقوفون متابعون من أجل جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، التحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان، نشر وتوزيع بغرض الدعاية، لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأشار البيان: تهيب مؤسسة الدرك الوطني بكافة المواطنين، بهدف المشاركة الفعّالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، التفضّل بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام، حيث تذكّر بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف المواطن وفي خدمته، عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الإستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ)، أو الإتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني.

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