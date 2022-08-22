الدرك الوطني: توقيف 13 متّهما بإضرام الحرائق في 6 ولايات

كشف رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدّم عبد القادر بزيو يوم الإثنين، عن توقيف 13 مشتبها فيه بإضرام الحرائق التي شهدتها بعض ولايات شرق الوطن.

وقال المقدم بزيو في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الموقوفين “يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة”، موضحا أن 4 منهم أوقفوا بولاية الطارف، و4 آخرون في باتنة، واثنان في قسنطينة، وموقوف واحد بكل من سكيكدة وتلمسان وجيجل.

ويجري التحقيق مع المتهمين بالتنسيق مع الجهات القضائية، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل الفصل في ملفاتهم.

كما أكد المسؤول أنّ فريقا من الخبراء التابعين للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، قد تنقّل إلى ولاية الطارف من أجل أخذ عينات من أماكن نشوب الحرائق، لتحديد ملابسات نشوبها.

مساعدات طبية بقيمة 200 مليون سنتيم لضحايا الحرائق في الطارف وسوق أهراس

انطلقت مساء الأحد قافلة مساعدات طبية تحتوي على17 ألف وحدة دوائية ومستلزمات أخرى ، قدمها مجمع صيدال لفائدة المتضررين من حرائق الغابات في ولايتي الطارف وسوق أهراس.

وتبلغ قيمة القافلة نحو 2 مليون دينار، حسب ما أفاد به بيان للمجمّع. وقد أشرفت على انطلاقها من وحدة الإنتاج بالحراش في العاصمة المديرة الفرعية بوزارة الصناعة الصيدلانية إيمان عباس.

وسيتكفل الهلال الأحمر الجزائري بتوزيع المساعدات الطبية على ضحايا الحرائق في سوق أهراس و الطارف، على أن تتبع العملية بقوافل أخرى في الأيام القادمة.

بالفيديو.. إخماد 3 حرائق في الطارف وحريق واحد في سكيكدة

20 أوت 2022: تتواصل عملية إخماد حريقان نشبا في غابات ولاية تلمسان، حسب ما أكدته المديرية العامة للحماية المدنية صباح يوم السبت.

وحسب ما تظهره حصيلة حرائق الغابات عبر ولايات الوطن، التي نشرتها المصالح ذاتها، فقد تمكّن عناصر الإطفاء من إخماد 3 حرائق غابيّة في الطارف، وحريق واحد في سكيكدة، في الفترة ما بين 18 و20 أوت الجاري.

ويقوم أعوان جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع للحماية المدنية، بعملية الحراسة لمواقع نشوب الحرائق، وفق المصدر ذاته.

وزيران في سوق أهراس لمعاينة مخلّفات الحرائق

يجري وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، زيارة عمل إلى سوق أهراس هذا السبت، لمعاينة مخلّفات الحرائق التي شهدتها المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تأتي هذه الزيارة “في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الأضرار والخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي شهدتها الولاية”.

37 ضحية و228 مصابا في حرائق الطارف وسوق أهراس وسطيف

18 أوت 2022: خلّفت حرائق الغابات التي اندلعت في خلال الساعات الأخيرة بولايات شرق البلاد، 37 ضحية و228 مصاب، معظمهم بولاية الطارف، حسب آخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأودت حرائق الغابات المهولة في ولاية الطارف بحياة 30 شخصا، وأصيب 161 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. كما توفي 5 أشخاص في ولاية سوق أهراس، وأصيب 65 آخرون بجروح طفيفة، وحروق، وضيق في التنفس.

كما توفيت امرأة في الـ58 من العمر، وابنتها ذات الـ31 سنة، في سطيف، متأثرتين بحروق بليغة. كما سجّلت الحماية المدنية في نفس الولاية إصابة شخصين آخرين بحروق.

وأحصت الحماية المدنية نشوب 118 حريقا في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، على غابات وأحراش 21 ولاية كالتالي:

الطارف 31 حريق،

سوق أهراس 14 حريق،

قالمة 12 حريق،

بجاية 12 حريق،

سطيف 10 حرائق،

سكيكدة 10 حرائق،

قسنطينة 5 حرائق،

ميلة 5 حرائق،

تيبازة 3 حرائق،

الشلف 3 حرائق

عين الدفلى حريقين 2،

تيزي وزو، باتنة، عنابة، أم البواقي، البليدة، برج بو عريريج، جيجل، المدية، عين تموشنت، البويرة، وجيجل حريق واحد.

الخارجية التركية: مستعدّون لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر لمواجهة الحرائق

أعربت الخارجية التركية يوم الخميس في بيان، عن استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر، في مواجهة حرائق الغابات التي أتت على عشرات الآلاف من الهكتارات في ولايات شرق البلاد.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:”تلقينا نبأ مقتل العديد من الأشخاص، إثر حرائق الغابات المتواصلة في عدّة مدن جزائرية”.

وأضافت الخارجية التركية تقول:”نتقدّم بتعازينا للجزائر الصديقة والشقيقة، حكومة وشعبا، ونؤكد استعدادنا لتقديم كلّ أنواع الدعم”.

بالصور.. شركة صينية تشارك في إخماد حرائق الطارف

ساهمت شركة الإنشاءات الصينية CITIC في إخماد حرائق الغابات التي نشبت في غابات وأحراش ولاية الطارف، وأودت بحياة 30 شخص.

ونشرت سفارة الصين في الجزائر، صورا للآليات التي استعملتها الشركة لدعم جهود أعوان الحماية المدنية ومصالح حماية الغابات لمحاصرة الحرائق.

ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في الطارف إلى 30 ضحية و161 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية الطارف إلى 30 قتيلا، حسب ما نقله التلفزيون العمومي صباح الخميس عن مصالح الحماية المدنية.

وأسفرت الحرائق التي مسّت ولاية الطارف عن 30 ضحية، و161 جريحا، بينهم 21 مصابا تحت المراقبة الطبية، حسب المصدر ذاته.

وأتت النيران على 14.000 هكتار من المساحة الغابية في الطارف، بعد نشوب 29 حريقا في 11 بلدية من بلديات الولاية، وفق ما ذكرته الحماية المدنية.

إنقاذ غابات الشلف من “كارثة حقيقية” بسبب حريق بمخرج مدينة تنس

تمكّن عناصر الحماية المدنية بولاية الشلف مساء الأربعاء، من التصدّي لحريق غابّي بوادي الشعبة الحمراء، في المخرج الغربي لمدينة تنس.

وحسب ما ذكرته المصالح ذاتها في بيان، فقد تدخّل أعوان الإطفاء في الوقت المناسب، بفضل التبليغ السريع، ما مكّنهم من إخماد ومحاصرة الحريق بالمنطقة المكسوة بالأشجار.

وقد سمح ذلك للحماية المدنية إلى جانب مصالح الغابات وباقي السلطات الأمنية، من تفادي “كارثة حقيقية”، من خلال “منع الحريق من الانتشار إلى باقي الغابة المتاخمة لمكان نشوبه بفعل الرياح البحرية”.

نفطال: إخماد الحرائق قرب محطة الوقود في القالة ولا خسائر بشرية

تمكّن أعوان نفطال في ولاية الطارف بدعم من عناصر الحماية المدنية مساء الأربعاء، من وقف تقدّم حرائق الغابات إلى محطة التزويد بالوقود في القالة، بعد اقتراب ألسنة اللهب بشكل خطير من المحطة.

وأكدت نفطال في بيان، عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الحادثة، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو لاقتراب النيران منها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه أماكن نشوب الحرائق في الجزائر.. إلى غاية صباح الأربعاء

وفي 17 أوت 2022، نشبت 10 حرائق غابية في 7 ولايات شمال الجزائر إلى غاية صباح يوم الأربعاء، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية في حصيلة محدّثة.

وتظهر حصيلة الحماية المدنية تواصل عمليات إحماد النيران في 8 مواقع إلى غاية الساعة العاشرة 10:00 صباحا، فيما تتمّ الحراسة في موقعين.

ويتعلّق الأمر حسب ذات المصدر بالمناطق التالية:

عين القصبة، بن صالح (الطارف)،

آيت الشافع (تيزي وزو)،

دوار واعلي (تيبازة)،

إيمازن، هلالة (سكيكدة)،

عين الزانة (سوق أهراس)،

بني بودن (عين الدفلى)،

جنان الباي (عنابة).

هذه أماكن نشوب الحرائق في الجزائر.. إلى غاية منتصف نهار الإثنين

وفي 15 أوت 2022، تمكّنت مصالح الحماية المدنية من إخماد معظم حرائق الغابات التي نشبت في 10 ولايات شرق ووسط البلاد، فيما تتواصل عمليات الإطفاء لإخماد 9 حرائق.

وحسب الحصيلة التي نشرتها ذات المصالح، إلى غاية منتصف نهار الإثنين، يعمل أعوان الحماية المدنية على إطفاء 9 حرائق متواصلة في مناطق:

أوقاس (بجاية)،

آيت الشافع، عزازقة (تيزي وزو)،

داي لعسل (الطارف)،

الداموس، شنوة (تيبازة)،

البابور (سطيف)،

بومقان بتمالوس (سكيكدة).

بالمقابل، تمّ إخماد جميع الحرائق التي نشبت في ولايات سوق أهراس، تبسة، عنابة، وجيجل، حسب ما أكدته المديرية العامة للحماية المدنية.

حريق قرب موقع عقد مؤتمر الصومام.. وزارة المجاهدين توضح

وفي 14 أوت 2022، أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق نشوب حرائق في المنطقة المحيطة بالموقع التاريخي الذي عقد فيه مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، بغابة إفري أوزلاقن في ولاية بجاية.

وجاء في بيان الوزارة، أن السلطات المحلية المدنية والعسكرية لولاية بجاية، سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لمحاصرة وإخماد الحرائق المندلعة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن المتحف الولائي للمجاهد بأوزلاقن، والمعلم التاريخي وكل ملحقاته، لم تمسّها الحرائق ولم تتعرض لأي أضرار”.

كما عبّرت الوزارة في ذات البيان عن شكرها لمواطني قرية إفري أوزلاقن على “مساهمتهم في دعم جهود حماية هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه”.

بالفيديو.. شاهد لحظة تدخّل مروحيات الحماية المدنية لإخماد حرائق بجاية

وفي 13 أوت 2022، تمكّنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، من إخماد جميع الحرائق المندلعة في غابات المنطقة منذ ثلاثة أيام، بعد استخدام إمكانيات معتبرة، بينها مروحيتان.

ونشرت مديرية الحماية المدنية ببجاية، صورا ومقاطع فيديو لطلعات مروحيات الإطفاء التي كانت تنقل المياه من الشواطئ القريبة، قبل نقلها إلى أماكن الحرائق في المرتفعات الغابية.

وقد سجّلت في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نحو 40 حريقا في مناطق كيبوش بأدكار، وأمالو، وكنديرة، وبوخليفة. وقد ساهمت فرقة من مديرية الحماية المدنية بسطيف في عمليات الإطفاء.