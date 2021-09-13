الدرك الوطني: توقيف 16 مشتبها بهم ينتمون لمنظمة الماك بينهم صحفي

ضمن تحقيقات مقتل جمال بن اسماعيل وحرائق الغابات

كشف مصالح الدرك الوطني عن توقيف 16 مشتبها بهم ينشطون ضمن منظمة الماك تورطوا في مقتل جمال بن اسماعيل وحرق الغابات بينهم صحفي.

وأوضح بيان للدرك الوطني، الاثنين، أن التحقيقات حول حرائق الغابات الأخيرة أفضت إلى توقيف 16 مشتبها فيهم 8 بتيزي وزو و8 ببجاية تثبت تورط عدد منهم في قتل الشاب جمال بن اسماعيل وينتمون لمنظمة الماك الإرهابية كما ثبت تورطهم في إضرام النيران استنادا لأدلة تقنية وعلمية، مضيفا أن التحقيقات “توصلت كذلك إلى ثبوت تورط 11 مشتبه فيهم آخرين في الوقائع, من بين الموقوفين سابقا في قضية قتل المرحوم جمال بن إسماعيل”.

كما كشف بيان الدرك الوطني أن من بين الموقوفين أمين خزينة “الماك” ورئيس تنسيقية وصحفي كان لهم اتصال مباشر بفرحات مهني وأعضاء ناشطين في الخارج.

وأضاف بيان الدرك الوطني أن المعنيين سيحالون على محكمة سيدي امحمد فور إتمام الإجراءات القانونية، والتحقيقات متواصلة لتوقيف جميع المتورطين.