الدرك الوطني.. خلايا لمطاردة السائقين أصحاب المناورات الخطيرة

كشفت قيادة الدرك الوطني عن استحداث خلايا لمطارده وملاحقه السواق الذين يقومون بالمناورات الخطيرة عبر الطرقات.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني، في بيان لها على صفحة “طريقي” عبر فيسبوك، أن هذه الخطوة تهدف إلى توقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد السواق الذين يقومون بهذه المناورات والذين يشكلون خطر على أنفسهم وباقي مستعملي الطريق.

كما تهدف هذه الاجراءات إلى التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة.

تعتمد هذه الخلية على عنصر المفاجأة التمويه الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع الحد لمثل هذه التصرفات.

يبقى المواطن دائما شريكا فعالا من اجل القضاء على مثل هذه التصرفات من خلال اتصاله وتبليغه عبر الرقم الاخضر 10 55 او صفحه طريقي للدرك الوطني على موقع الفيسبوك