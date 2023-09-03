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الجزائر

الدرك الوطني: مخطط أمني لتفادي الحوادث خلال تساقط الأمطار

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: مخطط أمني لتفادي الحوادث خلال تساقط الأمطار

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططات أمنية لتنبيه السواق بمخاطر السياقة خلال تساقط الأمطار خاصة الفجائية. 

وأكد الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة لدرك الوطني، الأحد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن وحداث الدرك الوطني قامت بوضع عدة مخطاطات لتنبيه السواق بمخاطر السياقة خلال تساقط الأمطار، من خلال تكثيف التشكيلات في الميدان ونشر المزيد من الدوريات ونقاط الملاحظة خاصة بالنقاط والمقاطع السوداء .

وقال الرائد بوشحيط، إنه في ظل وجود نشرية خاصة  تحذر من تساقط الأمطار على بعض الولايات ننصح مستعملي الطريق باتباع مزيد من قواعد السياقة السليمة مع اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

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