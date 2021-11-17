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تنبيه حول الطقس: استمرار تساقط الأمطار عبر 20 ولاية
الجزائر

الدرك الوطني: هذه الطرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: هذه الطرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب ولايات الوطن خلال 24 ساعة الماضية، في ارتفاع منسوب المياه مما أدى إلى غلق العديد من محاور الطرق الرئيسة.

وكشفت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على فايسبوك، عن تشكل برك من المياه في العديد من محاور الطرق الرئيسة والطرق الولائية، كما تسبب تساقط الثلوج في بعض الولايات إلى غلق الطرق الفرعية.

وأصدرت ذات المصالح تنبيها لفائدة مستعملي الطريق السريع الغربي إتجاه الجزائر، بسبب ارتفاع منسوب المياه  على مستوى جسر دنيا .

وحذرت ذات المصالح من ارتفاع منسوب المياه على مستوى الطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي البليدة وعين الدفلى بالضبط على مستوى بلدية واد جر بسبب سقوط الامطار.

ودعت مصالح الدرك الوطني الى اليقظة على مستوى الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين  بلديتي ذراع الميزان وتيزي وزو، بالضبط على مستوى المدخل الجنوبي لبلدية آيت يحيى موسى ، بسبب سقوط الحجارة.

كما تسبب التساقط المستمر للامطار بولاية تيبازة في تشكل برك بالطريق السريع  في شطره الرابط بين بلديتي تيبازة وشرشال في كلا الإتجاهين .

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