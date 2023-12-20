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الجزائر

الدرك الوطني.. هذه الطرق مقطوعة بسبب الثلوج والأمطار  

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني.. هذه الطرق مقطوعة بسبب الثلوج والأمطار  

نشرت قيادة الدرك الوطني، الأربعاء، قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي” أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- تيزي وزو:

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب  تراكم الثلوج.

2-البويرة:

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3- معسكر:

-الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب  ارتفاع منسوب المياه.

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