الدرك الوطني.. هذه عقوبات متجاوزي السرعة القانونية

نشرت مصالح الدرك الوطني، الأحد، العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها على الطرقات.

ووضعت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أربع نقاط ضمنتها العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها، لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 طن.

بعد تعليق سحب رخص السياقة.. الدرك الوطني يصدر تنبيها للسائقين

ويوم 28 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تنبيها للسائقين في حال استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ المخالفة أنه سيخضع للعقوبات التالية:

وجاء في التنبيه أنه ابتداء من 01 فيفري 2022، في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم .

عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .

بعد تعليق سحب رخصة السياقة.. هذه هي قيمة غرامات المخالفات

ويوم 25 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تصنيف المخالفات المرورية بحسب درجاتها وكذا قيمة الغرامة الجزافية بعد قرار السلطات تعليق العمل بعقوبة سحب رخصة السياقة.

وحسب مصالح الدرك الوطني فإنه، تبعا للقرار الوزاري المتضمن وقف العمل باجراء تعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية، ارتأينا نشر تصنيف المخالفات بحسب درجاتها (قيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة).

واوضحت، إنه طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 04 درجات:

الـمخـالفـات من الدرجـة 1:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.

– الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

– يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى (2000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.

– بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

الـمخـالفـات من الدرجـة 2:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.

– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

الـمخـالفـات من الدرجـة 3:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.

– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

الـمخـالفـات من الدرجـة 4:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.

– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.