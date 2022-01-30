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الجزائر

الدرك الوطني.. هذه عقوبات متجاوزي السرعة القانونية

الشروق أونلاين
  • 153288
  • 22
الدرك الوطني.. هذه عقوبات متجاوزي السرعة القانونية

نشرت مصالح الدرك الوطني، الأحد، العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها على الطرقات.

ووضعت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أربع نقاط ضمنتها العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد   السرعة القانونية المرخص بها، لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 طن.

بعد تعليق سحب رخص السياقة.. الدرك الوطني يصدر تنبيها للسائقين

ويوم 28 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تنبيها للسائقين في حال استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ المخالفة أنه سيخضع للعقوبات التالية:

وجاء في التنبيه أنه ابتداء من 01 فيفري 2022، في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم .

عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .

بعد تعليق سحب رخصة السياقة.. هذه هي قيمة غرامات المخالفات

ويوم 25 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تصنيف المخالفات المرورية بحسب درجاتها وكذا قيمة الغرامة الجزافية بعد قرار السلطات تعليق العمل بعقوبة سحب رخصة السياقة.

وحسب مصالح الدرك الوطني فإنه، تبعا للقرار الوزاري المتضمن وقف العمل باجراء تعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية، ارتأينا نشر تصنيف المخالفات بحسب درجاتها (قيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة).
واوضحت، إنه طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 04 درجات:

الـمخـالفـات من الدرجـة 1:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.
– الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
– يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى (2000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.
– بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 2:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 3:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 4:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

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التعليقات
22
  • جليل عبد الجليل نعوم

    كيف يمدد فترة دفع الغرامة ب 45 يوما بينما الاحتفاظ باالرخصة ودفع الغرامة تثبت ب 10 ايام ..والله ....ما فهمنا ...؟!

    0
  • Ahcene Rifez

    قرارات لا تستحق التعليق ، فقط إجراء سحب الرخصة هو الإجراء السليم والصائب.

    -6
  • بوعروج جمال

    ألفت انتباه الصحفي حول المادة 81 من قانون المرور ليست المادة التي تنص على السجن من 6 اشهر الى 2 سنة و انما المادة 105 من نفس القانون شكرا

    5
  • تايه في البلاد العجائب

    هل تطبق هذه القوانين على فئة زميل! أم هي خاصة فقط المواطنين البسطاء!

    32
  • حماده

    القانون الجديد غير واضح في قضية الـ 10 أيام هذه !!! الذي فهمته أن السحب لم يتم العدول عنه بل أصبح لمدة 10 أيام حتى ولو دُفعت الغرامة في حينها. فنرجو من السلطات أن يوضحوا الأمر جيدا لأن العقوبة الآن فيها الحبس !

    0
  • Salim

    السلام عليكم نرجو انتكون هدي القوانين يسيرتا على المواطنين نرجو ان تحلو مشكلة الازدحام الكثيف و اصلاح الطرقات 60% من الطرقات في مدينة سكيكدة مكسورة ومحفورة وشكرا

    11
  • انيس

    اذا لم تتوقف المعريفة فلا داعي لسن القوانين ، من الغرائب الشرطي بالزي المدني لا يعملون له مخالفة ، و ابن المسؤول و و و الافضل ان تدرج التكنولوجيا و توضع كميرات و يتم تغريم كل المخالفين بارسال المخالفات الى منازلهم و معاقبة كل من يحاول نزع او الغاء المخالفة لمن يعرفه . محاربة الرشوة و المعريفة و تطبيق القانون على الجميع و لو كان القانون أعوج .

    27
  • Youcef

    حسبنا الله و نعم الوكيل .... لكي الله ياجزائر

    5
  • Doctourmus

    سياسة غير واضحة .. و قنون يبقى مجهول .. لازم يديرو تفصيل قال سبة شحال و ستوب الخ ..

    3
  • Imazighen

    سلم الغرامات خيالي لنفس الخطأ في القيادة!!!

    0
  • علي

    نرجو التوصيح لمختلف اصناف المخالفات(ما هي هذه المخالفات بالنسبة لكل درجة).

    12
  • داماجي

    السلام عليكم. ماهي نوع المخالفات من كل درجة ، بحيث لا يتلاعب الدركي ولا الشرطي في تطبيق المخالفة كما يشاء وليس حسب القنون.وشكرا.

    16
  • إسماعيل الجزائري

    و ما هي هذه المخالفات؟؟

    15
  • السيدهBenbouteldja Fatma zohra

    هل يجوز لنا المشاركه في عمره أو حجه دون دفع الثمن الخاص بالحج أو العمره وتذكرة الطائره أم لا هذا هو سؤالي وشكرا لكم

    -5
  • إسماعيل الجزائري

    و ما هي هذه المخالفات؟؟

    6
  • الواقعي

    إجراءات يتبعها فساد عظيم: ستحدث مساومات بين السائقين وأفراد الأمن الفاسدين تنتهي بتقسيم الغرامات وتطفر في الشعب والخزينة. الأفضل هو العمل بسحب الرخص

    -19
  • متسغرب

    مبالغ الغرامات في متناول حتى الطفل الذي لم ينضج بعد 😡

    -21
  • يوسف

    اعتقد أن قيمة الغرامات لم تكن مضبوطة بالشكل الكافي ، يعني مثلا أن غرامة تجاوز السرعة لا بد أن ترتفع كلما زادت السرعة. وان مخالفة التجاوز ليست نفسها بين طريق مستقيم وطريق فيه منعرجات، وبين التجاوز في منطقة حضرية ومنطقة غير حضرية، وهكذا.

    2
  • عمر

    يجب مضاعفة الغرمات للمخالفات الخطيرة. كالسير بسرعة جنونية+ المنورات الخطيرة. و عدم احترام الاشارة الضوئية. و منع من يكرر المخالفات من السياقة

    0
  • Fert

    عندما يطبق القانون على الجميع

    9
  • حكيم بديدي

    كيف يمكن إبطال نص قانوني بقرار وزاري؟

    1
  • دكتور

    أقترح مضاعفة الغرامات 4 مرات حتى مليونان لأن أرواح الناس لا تقدر بثمن أتتذكرون الكهل صاحب 4×4 الذي قتل 7 تلاميذ في بوقرة بالبليدة كان يسير جنب المتوسطة بسرعة 60 كلم /سا ثم قالت زوجته في الفيديو سامحونا راجلي مريض!!!!!!

    -9

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