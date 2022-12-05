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الجزائر

الدرك الوطني: هذه غرامة السير والتوقف ليلا دون أضواء

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: هذه غرامة السير والتوقف ليلا دون أضواء
ح.م
صورة تعبيرية

أكد الدرك الوطني أن السير والتوقف ليلا بدون أضواء وفي مكان خال من الإنارة العمومية يعتبر مخالفة مرورية تترتب عنها غرامة مالية بقيمة 5 آلاف دينار كحد أدنى.

وأوضح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على الفيسبوك والمختصة في السلامة المرورية، أن سير المركبة أو توقفها بدون إنارة أو إشارة ليلا أو عند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية يعتبر مخالفة مرورية.

وطبقا للمـادة 66/د-7 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن العقوبة المترتبة عن هذه المخالفة  تتمثل في غـرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج. يؤكد المصدر ذاته

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