الدرك الوطني.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية
نشرت مصالح الدرك الوطني قامة الطرقات المقطوعة بعدد من الولايات بسبب ارتفاع منسوب المياه الناتج عن التقلبات الجوية.
1- ولاية ميلة:
-الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت وبئر العرش.
-الطريق الوطني رقم 100 على مستوى بلدية المشيرة.
-الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة.
-الطريق الوطني رقم 05 أ في شطره الرابط بين بلديتي وادي العثمانية ووادي سقان.
صعوبـة السير : الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت ولاية ميلة وبئر العرش سطيف بسبب الأوحال نتيجة ارتفاع منسوب المياه .
2- قالمة:
-الطريق الوطني رقم 102 على مستوى بلدية تاملوكة.