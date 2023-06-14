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الدرك الوطني.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

نشرت مصالح الدرك الوطني قامة الطرقات المقطوعة بعدد من الولايات بسبب ارتفاع منسوب المياه الناتج عن التقلبات الجوية.

1- ولاية ميلة:

-الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت وبئر العرش.

-الطريق الوطني رقم 100 على مستوى بلدية المشيرة.

-الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة.

-الطريق الوطني رقم 05 أ في شطره الرابط بين بلديتي وادي العثمانية ووادي سقان.

صعوبـة السير : الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت ولاية ميلة وبئر العرش سطيف بسبب الأوحال نتيجة ارتفاع منسوب المياه .

2- قالمة:

-الطريق الوطني رقم 102 على مستوى بلدية تاملوكة.

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