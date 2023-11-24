الدرك الوطني.. هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج والأمطار

كشفت قيادة الدرك الوطني، الجمعة، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي بسبب تراكم الثلج.

الطريق الولائي رقم 128 على مستوى قرية أشنينا بلدية معاتقة ، مغلق بسبب تراكم الأتربة والأوحال.

3- بجاية:

الطريق الوطني رقم 09أ على مستوى مدخل بلدية تاسكريوت مغلق بسبب إنهيار جسر.

4- قسنطينة:

الطريق الوطني رقم 27 بحي جسر بوبربارة عبد الحفيظ بلدية قسنطينة ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الوطني رقم 03 ببلدية ديدوش مراد ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

5- أم البواقي:

الطريق الوطني رقم 03 على مستوى محطة عدادي و مشتة مهايدية بلدية عين مليلة ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين عين مليلة و عين كرشة على مستوى قرية باسطيل بلدية عين مليلة ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

6- باتنة:

الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين باتنة و سطيف بالخرجة الشمالية لبلدية قصر بلزمة ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

7- سكيكدة:

-الطريق الوطني رقم 03 على مستوى بلدية الصالح بوالشعور ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه و إنجراف الأتربة.

-الطريق الوطني رقم 03 على مستوى بلدية الصالح بوالشعور ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه و إنجراف الأتربة.

-الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي رمضان جمال و الحدائق ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه و إنجراف الأتربة.

-الطريق الوطني رقم 44 على مستوى بلدية عزابة ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

– الطريق الوطني رقم 44أ في شطره الرابط بين بلديتي عزابة و بني بشير ،مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه و إنجراف الأتربة.