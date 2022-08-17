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الجزائر

الدرك الوطني: هذه هي الطرق المقطوعة بسبب حريق بالغابات

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: هذه هي الطرق المقطوعة بسبب حريق بالغابات

كشفت قيادة الدرك الوطني، مساء الأربعاء، عن أهم محاور الطرق المقطوعة بسبب حرائق الغابات التي تشهدها بعض ولايات شرق البلاد.

بيان الدرك الوطني

الطارف:

الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين بلديتي الطارف وبوثلجــة

الطريق الوطني رقم 84 أ الرابط بين القالة وعنابة.

سوق أهراس:

الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي قالمة وتبسة مرور على ولاية سوق أهراس

الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين قالمة والحدود التونسية.

بالمقابل تم تحويل حركة المرور نحو مدينة مداوروش باتجاه الطريق الوطني رقم 81 أ.

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