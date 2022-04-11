الدرك الوطني يحجز سلعا بقيمة تناهز 6 مليار سنتيم موجهة للمضاربة بباتنة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب، في إطار مهمة محاربة ظاهرة المضاربة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم، من حجز مواد غذائية مختلفة موجهة للمضاربة كانت مخزنة بطريقة غير قانونية دون امتلاك الوثائق اللازمة، بلغت قيمتها المالية الإجمالية 5.5 مليار سنتيم.

وتمت العملية على إثر مداهمات قام بها أفراد ذات الفرقة استهدفت ثلاثة مستودعات مملوكة لتاجرين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، وافضت إلى مصادرة كميات هائلة من المنتجات الغذائية من مختلف الأحجام والعلامات، وتمثلت المحجوزات في أزيد من 80 قنطار سكر، و أكثر من 126 قنطار فرينة، أو ما يفوق من 222 قنطار من الحبوب المختلفة، و 113قنطار من القهوة من مختلف العلامات، المتوزعة على منتجات الحبوب من حمص، و فاصوليا، وفول، وأرز، وعدس، وبازلاء، و عجائن غذائية على غرار الكسكس و الشخشوخة، و منتجات الحلويات مثل السكر، و العسل، و مربى، شوكولا، و فواكه مجففة، خميرة، و منتجات الألبان خاصة مسحوق الحليب، و المصبرات الغذائية، و مادة الفرينة، و القهوة، و الزيتون، و الفول السوداني. وتبين خلال أطوار التحقيق أن التاجرين لا يحوزان الفواتير، فتم تشميع المستودعات الثلاثة، على الفور، إلى جانب جرد كل المواد الغذائية وإتلاف تلك التي لا تخضع لشروط التخزين الملائمة.

وبعد توقيف المعنيين ووضعهم تحت إجراء التوقيف تحت النظر بمقر الفرقة، وجهت لهما تهم متعلقة بجنحة المضاربة، وجنحة عدم ا امتلاك الفواتير وجنحة ممارسة تجارة تدليسية، وجنحة التهرب الضريبي، وجنحة عدم احترام شروط التخزين والتبريد وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.