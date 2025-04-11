الدرك الوطني يحجز 1500 حجرا نيزكيا في تيميمون (فيديو)

"تمثل قيمة علمية كبرى لعلماء الفلك"

استلمت دائرة التحاليل الدقيقة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابعة للدرك الوطني، ما يزيد عن 300 كيلوغرام، من الأحجار النيزكية من مختلف الأحجام بولاية تيميمون.

حيث أثبتت التحاليل المخبرية على مستوى المعهد، أن الكمية المحجوزة تحتوي على أكثر من 1500 قطعة حجرية نيزكية من أحجار الكوندريت والأكوندريت.

ووصف بيان لذات المصالح، هذه العملية، التي تأتي في إطار حماية الثروات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر، بأنها “نوعية بامتياز”.

وأوضح البيان أن كمية الأحجار النيزكية المصرّح بها على مستوى العالم، حسب قاعدة المعطيات العالمية للأحجار النيزكية، لا يتعدى 84.270 قطعة.

والأحجار النيزكية هي صخور صلبة من النظام الشمسي تسقط على سطح الأرض لأسباب مختلفة. وهي أحجار جدّ نادرة، تنطوي على قيمة علمية كبرى لعلماء الفلك.

فهي أفضل مصدر للمعلومات حول تشكيل النظام الشمسي والبنية الداخلية للكواكب، لكونها تحمل الصفات الطبيعية وتاريخ الكواكب أو الكويكبات التي تكوّنت منها.