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الجزائر

الدرك الوطني يحذر من صفحات “مزورة” تتحدث باسمه عبر فايسبوك

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني يحذر من صفحات “مزورة” تتحدث باسمه عبر فايسبوك

حذرت، مصالح الدرك الوطني، الخميس، من بعض الصفحات التي تنشط على أساس أنها تمثل الدرك الوطني، مذكرة بأنه لا يوجد صفحة تمثل مصالح الدرك الوطني باستثناء صفحة “طريقي”.

وجاء في الصفحة الرسمية للدرك الوطني أن المنشورات التي تنشر من طرف الصفحات التي تنشط على أساس أنها تمثل الدرك الوطني، نذكر جميع المتابعين أنه لا توجد صفحة أخرى تمثل الدرك الوطني ما عدا صفحة “طريقي”.

وأضاف البيان، أنها الصفحة التي تعتبر الصفحة الرسمية والوحيدة للدرك الوطني في مجال الإعلام المروري وأمن الطرقات.

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