الدرك الوطني يحقّق في ملابسات العثور على جثة شخص أمام مستشفى في الدبداب

"تلقى إصابة على الرأس"

تلقّت مصالح الدرك الوطني بالدبداب في ولاية إن أمناس صباح الأربعاء الماضي، بلاغا من مصالح المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بالمنطقة، مفاده وجود جثة شخص مرمية أمام باب المؤسسة.

وقد أسفرت تحريات مصالح الدرك الوطني، حسب ما ذكره بيان لمحكمة إن أمناس يوم الإثنين، عن تأكيد هوية الضحية. ويتعلق الأمر بالمدعو (ع . إ) البالغ من العمر 23 سنة، وكان مصابا على مستوى الرأس.

تبعا لذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة بفتح تحقيق ابتدائي لمعرفة ظروف الحادثة، والكشف عن الفاعلين. وبإجراء تشريح على الجثة قصد تحديد أسباب الوفاة.

ليبيّن تقرير الطبيب الشرعي، أن الوفاة كانت بسبب إصابة على الرأس بأداة غير حادة، وليس بعيار ناري، يشير البيان. مضيفا أن التحريات لا تزال مُستمرة للكشف عن الفاعل أو الفاعلين، وتقديمهم أمام العدالة.