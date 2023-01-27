الدرك الوطني يدعو إلى تجنب التنقل إلى هذه المناطق

حث الدرك الوطني المواطنين على عدم التنقل إلى المرتفعات المعروفة بالسياحية الثلجية على غرار جبال شريعة وتيكجدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية، دعا الدرك مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل نحو المرتفعات المعروفة بالسياحة الثلجية، التي تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع وهذا لتجنب المخاطر.

وأوضح الدرك بأن وحداته وبالتنسيق مع مختلف السلطات المعنية تعمل على فتح الطريق ومد يد المساعدة للمواطنين العالقين بها.