-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الدرك الوطني يدعو إلى تجنب التنقل إلى هذه المناطق

الشروق أونلاين
  • 262
  • 0
الدرك الوطني يدعو إلى تجنب التنقل إلى هذه المناطق
صفحة طريقي
الدرك يقف على عملية فتح الطرقات

حث الدرك الوطني المواطنين على عدم التنقل إلى المرتفعات المعروفة بالسياحية الثلجية على غرار جبال شريعة وتيكجدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية، دعا الدرك مستعملي الطريق  إلى تجنب التنقل نحو المرتفعات المعروفة بالسياحة الثلجية، التي تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع وهذا لتجنب المخاطر.

وأوضح الدرك بأن وحداته وبالتنسيق مع مختلف السلطات المعنية  تعمل على فتح الطريق ومد يد المساعدة للمواطنين العالقين بها.

مقالات ذات صلة
سطيف: ” الشروق نيوز ” في بيت شهيد الواجب العقيد مراد مناري ببلدية قصر الأبطال

سطيف: ” الشروق نيوز ” في بيت شهيد الواجب العقيد مراد مناري ببلدية قصر الأبطال

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 جانفي 2023

الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

الرئيس تبون: الإصلاحات حسنت بيئة الإستثمار في ظرف وجيز

الرئيس تبون: الإصلاحات حسنت بيئة الإستثمار في ظرف وجيز

نصائح للسائقين للحذر على الطرقات وتقليل السرعة

نصائح للسائقين للحذر على الطرقات وتقليل السرعة

تمزيق المصحف بهولندا.. الجزائر تدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية

تمزيق المصحف بهولندا.. الجزائر تدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد