الجزائر

الدرك الوطني يضع حدّا لنشاط “عصابة خطيرة” للاعتداء والسرقة في ولاد فايت

الشروق أونلاين
ح.م
صورة للموقوفين

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت في العاصمة، من وضع حدّ لعصابة خطيرة، كانت تقوم باستدراج ضحاياها والاعتداء عليهم بالعنف وسلبهم ممتلكاتهم.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لذات المصالح، فقد كانت العصابة “تستدرج ضحاياها باستعمال العنصر النسوي، لسلبهم ممتلكاتهم، بهدف خلق جو من اللاأمن”.

“وبعد تلقي فرقة الدرك الوطني عدة شكاوى من طرف المواطنين، الذين وقعوا ضحايا لهذه العصابة، من خلال استدراجهم من البلديات المجاورة والاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء، وسلبهم ممتلكاتهم، تم تنشيط عنصر الاستعلامات، لوضع خطة أمنية محكمة، أفضت إلى مداهمة مسكن المشتبه به الرئيسي”.

حيث مكّنت العملية من “توقيف 5 أشخاص متورطين، من بينهم امرأتان، يتم استغلالهما في عملية استدراج الضحايا، والاعتداء عليهم بالعنف باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء”.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بتهم:

  • تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظرفي استعمال السلاح الظاهر والتعدد،
  • والضرب والجرح العمدي،
  • وحيازة أشياء مسروقة”، يوضح المصدر.
