-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف لتأمين مختلف الفضاءات الاحتفالية وكذا شبكة الطرقات.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، الأحد، أنه تم اتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعالة وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان”.

وأوضح البيان أن مخطط الدرك الوطني الموضوع بهذه المناسبة يعتمد على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، حفاظا على الأمن والسكينة العموميين”.

كما تم اتخاذ “جملة من الإجراءات الميدانية لمحاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، حفاظا على الصحة العمومية وتكثيف الدوريات لضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”.

وأشار البيان إلى أن الدرك الوطني وضع في خدمة المواطنين الرقم الأخضر (1055) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة وكذا موقع «TARIKI» عبر الأنترنت ومن خلال صفحة الفايسبوك للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تكشف شروط دخول المملكة المتحدة

الجوية الجزائرية تكشف شروط دخول المملكة المتحدة

بعد بريطانيا وفرنسا.. ألمانيا ترفع الجزائر من القائمة الحمراء للسفر

بعد بريطانيا وفرنسا.. ألمانيا ترفع الجزائر من القائمة الحمراء للسفر

بوغالي: جرائم الإبادة لا تموت بالمغالطات والخرجات غير المسؤولة

بوغالي: جرائم الإبادة لا تموت بالمغالطات والخرجات غير المسؤولة

الأحزاب تستنجد بـ”الجوكر” للبقاء في سباق المحليات!

الأحزاب تستنجد بـ”الجوكر” للبقاء في سباق المحليات!

حالة الطقس ليوم الأحد: أجواء غائمة عبر الولايات الوسطى والغربية

حالة الطقس ليوم الأحد: أجواء غائمة عبر الولايات الوسطى والغربية

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد