الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف لتأمين مختلف الفضاءات الاحتفالية وكذا شبكة الطرقات.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، الأحد، أنه تم اتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعالة وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان”.

وأوضح البيان أن مخطط الدرك الوطني الموضوع بهذه المناسبة يعتمد على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، حفاظا على الأمن والسكينة العموميين”.

كما تم اتخاذ “جملة من الإجراءات الميدانية لمحاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، حفاظا على الصحة العمومية وتكثيف الدوريات لضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”.

وأشار البيان إلى أن الدرك الوطني وضع في خدمة المواطنين الرقم الأخضر (1055) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة وكذا موقع «TARIKI» عبر الأنترنت ومن خلال صفحة الفايسبوك للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».