الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين عيد الأضحى

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك قصد تأمين مختلف المناطق والفضاءات وكذا شبكة الطرقات.

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني أنه تم “اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة, وهذا بتسخير جميع الوحدات من أجل ضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان”.

و أضاف البيان أن مخطط الدرك الوطني يعتمد على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية, خاصة في المناطق المعزولة, مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة, حيث تهدف هذه الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام, السكينة والصحة العموميين, السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة مع المحافظة على البيئة والمحيط”.

كما تم في ذات الشأن “تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني, لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا, لاسيما من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة ووضع نقاط مراقبة مع تدعيمها بالتشكيلات الجوية”.

ولفتت القيادة العليا للدرك الوطني في بيانها إلى أنها “تضع في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان, الرقم الأخضر 10.55 لطلب النجدة الإسعاف أو التدخل, وكذا موقع “طريقي” عبر الأنترنت ومن خلال صفحة الفايسبوك, للاستعلام عن حالة الطرق.