الدرك الوطني يضع مخططا لتأمين الدخول المدرسي

وضعت مصالح الدرك الوطني مخططا أمنيا بالتنسيق مع السلطات المعنية لتأمين وحماية المتمدرسين عشية الدخول المدرسي.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، الأحد، في بيان لها أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الدرك الوطني على مستوى كل ولايات الوطن، تهدف إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية (دور الحضانة، مدارس ابتدائية، متوسطات ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية).

وأضاف بيان مصالح الدرك أن المخطط يقوم على تكثيف التشكيلات الأمنية خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول وكذا المسائية عند الخروج، مع تسهيل سيولة حركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات والمحافظة على أمن وسلامة المتمدرسين والأولياء، مع الوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ووضعت مصالح الدرك الوطني الرقم الأخضر 55- 10 تحت خدمة المواطنين في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو طلب التدخل عند الضرورة.

كما أوضحت أن موقع tariki عبر الأنترنت، ومن خلال صفحة الفايسبوك، متاح للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني “https://ppgn.mdn.dz” الخاص بالشكاوى المسبقة للدرك الوطني الموضوع تحت تصرف المواطن، وهذا لإرسال شكاوى عن بعد عن طريق الإنترنت إنطلاقاً من أي مكان يتواجد فيه.