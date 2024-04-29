الدرك الوطني يطيح بعصابة بارون مغربي لترويج المخدرات في الجزائر

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس يوم الإثنين، من تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات، تتكون من 4 عناصر، بينهم بارون مغربي في حالة فرار.

وتعود العملية إلى تلقّي عناصر الفصيلة معلومات حول وجود جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود، تعمل على استيراد الكوكايين والكيف المعالج، وإعادة ترويجه داخل الجزائر.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، تمّ تحديد هوية ومكان إقامة المتورطين داخل الوطن.

لتوضع على إثر ذلك، خطة أمنية محكمة، كلّلت بتفكيك الشبكة الإجرامية، والإطاحة بأفرادها، وكشف نمط عملها الإجرامي.

كما مكّنت العملية من حجز 1146 غرام من الكوكايين، و10 مركبات سياحية ونفعية فاخرة استعملت في المخدرات، ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الأجنبية، وجهاز منظار وآلات إلكترونية لعدّ النقود.