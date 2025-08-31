-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الدرك الوطني يقدم نصائح للقيادة الآمنة في الأجواء الحارة

محمد فاسي
ح.م
القيادة في الأجواء الحارة

قدمت مصالح الدرك الوطني، الأحد، جملة من التوجيهات للسائقين بهدف تفادي المخاطر المرتبطة بالقيادة في الأجواء الحارة، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وما يسببه ذلك من إجهاد جسدي ومكانيكي على المركبات.

وشددت التوصيات التي نشرتها مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على موقع فايسبوك على أهمية التخطيط المسبق للرحلة من خلال اختيار الطرق الأقل ازدحاماً وتحديد بدائل في حال الضرورة، إضافة إلى التأكد من حالة المركبة عبر مراقبة الزيوت والسوائل وضغط الإطارات والإطار الاحتياطي، فضلاً عن فحص البطارية والرادياتور.

كما نصحت ذات المصالح بحمل الوثائق الضرورية، والوقاية من أشعة الشمس بارتداء النظارات واستخدام المكيف، إلى جانب حمل كمية كافية من الماء وأطعمة خفيفة، مع تجهيز المركبة بمعدات السلامة مثل المصباح وعلبة الأدوات وقارورة إخماد الحريق.

وخلال الرحلة، حذرت مصالح الدرك من فقدان التركيز بسبب الحرارة وما قد ينجر عنه من توتر وعصبية، داعية إلى معادلة درجة الحرارة داخل السيارة باستخدام المكيف وأخذ فترات راحة منتظمة.

كما أكدت على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبة حتى لفترة قصيرة، وتجنب ترك المواد القابلة للاشتعال مثل الولاعات وقارورات العطور، إضافة إلى التوقف بين الحين والآخر لإراحة السائق وتفادي الإجهاد.

كما أوصت مصالح الدرك بعدم الإفراط في تناول المشروبات المثلجة لتجنب فقدان السوائل بشكل أكبر، مؤكداً أن الالتزام بهذه النصائح يساهم في سياقة صيفية آمنة.

