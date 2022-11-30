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الجزائر

الدرك الوطني يوجه تحذيرا لسائقي مركبات نقل البضائع

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني يوجه تحذيرا لسائقي مركبات نقل البضائع
ح.م
صورة تعبيرية

وجه الدرك الوطني تحذيرا لسائقي مركبات نقل البضائع حول ضرورة حيازة رخصة السير.

وأوضح الدرك في منشور عبر صفحة طريقي على الفيسبوك أن الناقلين الذين يمتلكون مركبات لنقل البضائع للحساب الخاص بما فيها المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 05 أطنان أنهم مجبرون على حيازة رخصة السير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 17-331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ووفقا لأحكام المادة 51 المعدلة منه.

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