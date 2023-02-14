الدرك الوطني يوجه تنبيها لسائقي سيارات الأجرة

جدد الدرك الوطني تذكيره بإجبارية تزويد سيارات الأجرة الفردية بالعداد، مشيرا إلى أن عدم تطبيق ذلك يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية أوضح الدرك أن المركبة المستعملة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة الفردية يجب أن تزود بعداد.

وأضاف الدرك أن الجهاز يتم تركيبه وجوبا داخل المركبة. بحيث يسمح للسائق بتشغيله من مقعده واستعماله في مراقبة البيانات بوضوح ليلا ونهارا.

وأكد أن عدم تركيب هذا الجهاز على متن المركبات المستغلة في هذا النشاط، يعتبر جنحة (المادتان 62 و63 من القانون 01-13 المؤرخ في 07 أوت 2001 المعدّل والمتمم، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه).