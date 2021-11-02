الدرك الوطني: 7 نصائح للسياقة خلال الجو الممطر

قدمت قيادة الدرك الوطني، مجموعة من النصائح لمستخدمي الطريق من أجل تجنب حوادث المرور، خلال الدقائق الأولى لهطول الأمطار.

وعبر الصفحة المختصة في الإعلام المروري “طريقي” قدم الدرك الوطني مجموعة من النصائح لتجنب حدوث المخاطر في اللحظات الأولى لسقوط الأمطار وهي كالتالي:

1- محاولة عدم قيادة المركبة في الدقائق الأولى لتساقط الأمطار.

2- في حال تساقط الأمطار أثناء القيادة واذا أمكن قم بالتوقف بجانب الطريق لفترة قليلة.

3- لا تسرع مهما كان الأمر.

4- في حال الاضطرار الى تخفيض السرعة قم برفع القدم على دواسة البنزين وحاول عدم الدوس على المكابح قدر الامكان.

5- اترك مسافة أمان أكبر من المعتاد.

6- خفف السرعة عند المنعطفات ولا تقم بالدوس على دواسة البنزين أثناء الانعطاف.

7- تجنب القيادة على تجمعات المياه حيث قد تحتوي هذه التجمعات على حفر تسبب الضرر للمركبة.

وأشارت الصفحة إلى أن الطرق تبقى جافة لفترة طويلة من الوقت، وهذا ما يؤدي الى تراكم الزيوت والشحوم ومخلفات الاطارات والغبار والأتربة على الطرق، وبمجرد أن تبدأ أولى القطرات من المطر في السقوط، يختلط الماء مع هذا المخلفات لتشكل طبقة عزل صابونية بين الاطارات والطريق تؤثر على تماسك الاطار خاصة اذا كانت نقشة الاطار متلفة.

وأوضحت أن هذا هو السبب في كون الدقائق الأولى تعد الأكثر خطورة للسائقين وتكثر فيها حوادث الانزلاقات، مشيرة إلى انه إذا استمر المطر في السقوط لفترة أطول، فإن الماء في النهاية سيقوم بغسل الطريق.