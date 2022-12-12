الدرك الوطني: 7 نصائح من أجل السياقة خلال الضباب

قدمت قيادة الدرك الوطني، الاثنين، جملة من النصائح لمستعملي الطريق تفيدهم عند السياقة خلال الضباب، خاصة في فصل الشتاء أين يتشكل الضباب الكثيف بكثرة خلال فترات الصباح والمساء.

وقالت قيادة الدرك الوطني في منشور لها على فايسبوك، أن الضباب يتشكل في أي وقت من السنة خاصة خلال ساعات الصباح أو المساء، ولكن في فصل الشتاء يتشكل الضباب الكثيف بكثرة وخاصة على المرتفعات، مسبباً ضعفا في الرؤية.

ومن أجل تنبيه مستعملي الطريق وجهت قيادة الدرك الوطني جملة من النصائح المهمة تتمثل في:

1- تخفيف السرعة لتتناسب مع الرؤية، بحيث يمكن التوقف ضمن مسافة أو مجال الرؤية

2- اترك مسافة إضافية في الأمام وعدم الاعتماد على السائق الأمامي أثناء السير

3- استخدم أضواء التلاقي(الضوء المنخفض)، فأضواء الطريق (الضوء العالي) تشتت البصر وتسبب الإبهار، والبقاء في وسط المسار أو الطريق

4- قم بإنارة مصباح الضباب الخلفي الأحمر إذا وُجد، وإطفاء أضواء الضباب فور انقشاعه و الانتقال فورًا إلى أضواء الوضعية أو الطريق فغير ذلك سيؤدّي إلى خطف بصر السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس

5- إحذر محاولة التجاوز في الضباب

6- قُم باستخدام المسّاحات بسرعة مُنخفضة

7- إذا اضطر السائق للوقوف وانتظار تحسن الحالة، يجب عليه إيجاد مكان آمن وترك أضواء الطوارئ الرباعية مشتغلة