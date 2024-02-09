الدرك بالمرصاد لأصحاب المناورات الخطيرة عبر الطرق

خلايا عملياتية تشرع في مطاردة السائقين المتهورين

شرعت مصالح الدرك الوطني، عبر جميع ولايات الوطن، في تنفيذ مخطط مطاردة وملاحقة السائقين المتهورين وعشّاق السرعة الذين يقومون بالمناورات الخطيرة عبر الطرقات، ويتسبّبون في مجازر دموية تسفر عن حصد الآلاف من الأرواح.

في هذا السياق، أوقفت مصالح الدرك الوطني في عمليات نوعية يوم الخميس 8 فيفري الجاري، العديد من المشتبه بهم في القيام بمناورات خطيرة، تعرّض حياة مستعملي الطريق للخطر بكل من ولايات قسنطينة والجزائر العاصمة ووهران.

وأوضح الرقيب الأول، عبد الحميد عمراني، المكلف بالاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور التابع لقيادة الدرك الوطني، أن العملية تمت إثر رصد مقاطع فيديو من طرف مركز الإعلام وتنسيق المرور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُبين مناورات خطيرة تُعرض حياة مستعملي الطريق للخطر.

وأفضت التحريات، حسب ممثل مركز الإعلام وتنسيق المرور التابع لجهاز الدرك الوطني، إلى توقيف المشتبه بهم بتهمة جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومخالفة المناورات الخطيرة في الطرق السيّارة والسريعة المنصوص عليها في قانون المرور.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة، حسب الرقيب الأول عمراني.

عمليات مطاردة وملاحقة أصحاب المناورات الخطيرة بالطرقات ستتواصل بقوة عبر جميع ولايات الوطن، من خلال نشر خلايا عملياتية تعمل على مستوى الطرق السيّارة السريعة والطريق السيّار شرق – غرب، ستعتمد في عملها على كاميرات مثبتة أو ما يعرف بـ”قوبرو” وهي كاميرات متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر شبكات “البلوتوث” و”الويفي”، ويمكن التحكم فيها عن بعد عبر تطبيق في الهواتف أو الحواسيب اللوحية.

كما تعتمد هذه الخلايا، من خلال عملها الميداني، على دراجات وسيارات مدنية مموهة، سيقوم عناصرها بالتدخل الفوري من أجل توقيف السائق المخالف مع تحرير غرامة جزافية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، مؤكدا أن التدخل سيكون مباشرة أو عن طريق الاتصال من قاعة العمليات، سواء تم رصد هذه المخالفات عن طريق الكاميرات المثبتة عبر شبكة الطرقات أو من خلال تلقي الشكاوى والتبليغات من طرف الموطنين عن طريق الرقم الأخضر 1055 أو صفحة “طريقي” بمنصة “الفايس بوك”، ليتم توجيه الدورية “الخلية” إلى عين المكان بعد تزويدها بالمعلومات الخاصة بالمركبة التي تقوم بالمخالفة، ليتم التنقل فورا إلى عين المكان.