الدرك: هذه الطرق المقطوعة جراء عودة تساقط الثلوج

تسبب الاضطراب الجوي الذي شهدته العديد من الولايات والمصحوب بتساقط الثلوج عبر ولايات شرقية ووسطى، في قطع بعض الطرقات الوطنية والولائية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية عن قامت الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج.

1- تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الولائي رقم 253 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية ايليلتن.

2- البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

3- سطيف:

الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى قرية ثنية الطين بلدية الأوريسية.

الطريق الوطني رقم 09أ بالضبط على مستوى قرية الضيافات بلدية عموشة.

الطريق الولائي رقم 139 الرابط بين بلديتي عين الكبيرة والدهامشة، بالضبط على مستوى مشتتة عين قندس.

الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي عين الكبيرة وبابور.

الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي تيزي نبشار ووادي البارد، بالضبط على مستوى قرية مملة.

الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلديتي تيزي نبشار وعين عباسة.

الطريق الولائي رقم 170 الرابط بين بلديتي عموشة وعين الكبيرة، بالضبط على مستوى قرية صرفدة.

4- بجاية:

الطريق الوطني رقم 26أ، بالضبط على مستوى منطقة تاخليصت بلدية شلاطة.

5- برج بوعريريج: