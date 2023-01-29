الدرك: هذه الطرق لا تزال مغلقة بسبب تراكم الثلوج

لاتزال بعض الطرق الوطنية والولائية مغلقة بفعل تراكم الثلوج التي تشهدها العديد من الولايات في هذه الأيام، الأمر الذي أكده الدرك الوطني.

وفي آخر تحديث لصفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية، صبيحة الأحد على الساعة 9 و20 دقيقة فإن الطرق المغلقة بفعل تراكم الثلوج هي:

1- تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.

الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة.

2-البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

3-البليدة:

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة.

الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان.

4-بجاية:

الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن.

5- عنابة: