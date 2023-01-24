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الدرك: هذه الطرق لا تزال مغلقة بفعل تراكم الثلوج

الشروق أونلاين
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الدرك: هذه الطرق لا تزال مغلقة بفعل تراكم الثلوج
ح.م

لاتزال بعض الطرق الوطنية مغلقة بفعل تراكم الثلوج التي تشهدها العديد من الولايات في هذه الأيام، الأمر الذي أكده الدرك الوطني.

وفي آخر تحديث لصفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية، صبيحة الثلاثاء على الساعة 8 والنصف صباحا فإن الطرق المغلقة بفعل تراكم الثلوج هي:

1- تيزي وزو:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.
  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.
  •  الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي .

2- البويرة:

  • الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.
  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.
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