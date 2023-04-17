الدرك: هذه عقوبة عدم قطع الطريق في المكان المخصص له

قد تتعرض فئة الراجلين في قانون المرور إلى مخالفات عدة من بينها عدم استعمال الممرات العلوية أو ممرات الراجلين، مما يترتب عنه دفع غرامات مالية.

الدرك الوطني وعبر صفحته المختصة في السلامة المرورية “طريقي” أوضح أن المنظومة المرورية تفرض على فئة الراجلين احترام القانون.

وأوضحت المصالح المعنية في منشورها أن قطع الطريق له شروط ومخالفة ذلك يعاقب عليه بغرامة جزافية مقدرة بـ 2000 دج.

وجاء في منشور الدرك “كثيرا ما نلاحظ في شوارعنا بعض التصرفات من الراجلين، كعدم استعمالهم للمرات العلوية أو ممرات المشاة حتى وإن كانت عن مقربة منهم، إلا أنهم يفضلون قطع الطرقات بصفة عشوائية ودون مراعاة حجم الأخطار التي قد تنجم عن مثل هذه التصرفات”.

وأضافت “المشاة أو فئة الراجلين هم جزء من المنظومة المرورية وهم أطراف في السلامة المرورية لذا وجب عليهم احترامهم لقانون المرور باعتبارهم الفئة الهشة في معادلة حوادث المرور التي يكون الراجلين فيها طرف”.

وتابعت “اليوم نتطرق الى قطع الطرق والذي يجب أن يكون بصفة عمودية بالنسبة لمحور الطريق خارج التقاطعات طبقا للمادة 274 من المرسوم التنفيذي 04-381”

وأشارت إلى أن عدم احترام هذا المبدأ يعتبر مخالفة طبقا للمادة 66/أ-5 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بـــ 2000 دج.