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الدرك: هذه هي الطرق المقطوعة بسبب تساقط الثلوج

الشروق أونلاين
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الدرك: هذه هي الطرق المقطوعة بسبب تساقط الثلوج
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تسبب الاضطراب الجوي الذي شهدته العديد من الولايات والمصحوب بتساقط الثلوج عبر ولايات شرقية ووسطى، في قطع بعض الطرقات الوطنية والولائية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية عن قامت الطرقات المغلقة جراء  تراكم الثلوج.

1- تيزي وزو:

  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.
  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو.
  •  الطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.

2- البويرة:

  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.

3- تيبازة

  •  الطريق الولائي رقم 14 على مستوى منطقة أحريــــز بلدية أغبالو.
  •  الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي بني ميلك وداموس ولاية تيبازة.
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