الدرك والشرطة في مداهمات فجائية لقاعات الحافلات

غلق فوري ومتابعات قضائية للمخالفين

تلقت مصالح الشرطة والدرك الوطنيين، تعليمات بمداهمة قاعات الحفلات بشكل فجائي بالتنسيق مع أعوان الرقابة على مستوى وزارة التجارة ابتداء من الأحد، للتحري في مدى التزام أصحاب قاعات الحفلات بالبرتوكول الصحي والإلزامي لممارسة النشاط، وفي حالة تسجيل أي مخالفة سيتم تحرير محضر مع التشميع النهائي إلى غاية الفصل في الأمر من طرف الجهات القضائية.

وكانت وزارة التجارة وضعت شروطا أساسية لأصحاب قاعات الحفلات من أجل استئناف نشاطهم التجاري.

وطلبت من كافة مسيري قاعات الحفلات بضرورة التقدم إلى مقر مديريات التجارة مرفوقين بالوثائق التالية: نسخة من السجل التجاري، نسخة من الاعتماد AGREMENT، نسخة من بطاقة التعريف الوطني، بالإضافة كذلك إلى إحضار التعهد والالتزام موقع ومختوم في نسختين يحمل من الموقع الرسمي للمديرية.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة للتدابير الصحية تعرض صاحبها لعقوبات قانونية ردعية، كما أنها تصل إلى حد الغلق الفوري للقاعة وتوقيف النشاط.

أما فيما يتعلق بالبرتوكول الصحي المعتمد، فهو يتمثل في استقبال 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات، مع منع الأطفال الأقل من 16 سنة، تنظيف وتعقيم القاعات بصفة دورية قبل وبعد كل استعمال، غسل وتطهير الأواني والأدوات بعد كل استعمال، توفير كل وسائل الوقاية لاسيما الصابون السائل، المحاليل المائية الكحولية، الكمامات ومنشفة التعقـيم، قياس درجة حرارة الوافدين عند الدخول، احترام التباعد الجسدي داخل القاعات على الأقل 1.5 م بين الطاولات، إلى جانب الحرص من طرف مسيري القاعات وعلى مسؤوليتهم، إلزامية تقديم شهادات التلقيح ضد كوفيد.