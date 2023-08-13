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الجزائر

الدرك يحذر السائقين من مناطق “عبور الإبل” عبر هذه الطرقات

الشروق أونلاين
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الدرك يحذر السائقين من مناطق “عبور الإبل” عبر هذه الطرقات

حذرت قيادة الدرك الوطني السائقين مستعملي الطرقات الجنوبية بتوخي الحذر في المناطق المعزولة والمعروفة بعبور الإبل.

نصحت القيادة في منشور لها عن طريق صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “طريقي”، السواق بتوخي الحذر خاصة في الفترة الليلية عبر هذه الطرقات.

1- ورقلة:

– الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ولاية ورقلة وبلدية زلفانة/غرداية.

– الطريق الوطني رقم 53 أ بمنطقة بئر أحمد.

– الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين حاسي مسعود و المنطقة الصناعية حوض الحمراء .

2- تقرت:

-الطريق الوطني رقم 16 في شطره الرابط بين بلدية منقر ومدينة تقرت  بالضبط  بمنطقة  أم الزبد.

3-تمنراست:

-الطريق الوطني رقم 01 بالضبط على مستوى واد تيت على بعد 42 كلم شمال من مدينة تمنراست.

4- تبسة_الوادي:

-الطريق الوطني رقم 16 في شطره الرابط بين بلدية نقرين ولاية تبسة والوادي.

-الطريق الوطني رقم 03 في الشطر الرابط بين جامعة (الوادي) وتقرت .

5- بشار_تندوف:

-الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين بشار وتندوف خاصة في شطره الرابط بين حماقير وحاسي خبي.

6- غرداية:

-الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية  والمنيعة.

-الطريق الوطني رقم 107 على مستوى بلدية سبسب ولاية غرداية .

-الطريق الوطني رقم 01  على مستوى كل من:  واد أقيار، واد غزلات وواد مزاب ببلدية المنصورة/غرداية،.

7-إليزي:

-الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين جانت وبرج الحواس.

8-المنيعة:

-الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين حاسي الفحل والمنيعة.

9-البيض:

-الطريق الوطني رقم 111 على مستوى بلدية ستيتن.

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