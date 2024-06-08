الدرك يدعو أولياء تلاميذ البكالوريا لوضع برنامج للتنقل  

بعد تسجيل ازدحام مروري بنقاط بيع أضاحي العيد

دعت مصالح الدرك الوطني أولياء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، لوضع برنامج خاص بالتنقل لمراكز الامتحان من أجل ربح الوقت.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الطريق السريع الرابط بين بئر توتة والجزائر العاصمة، يشهد في كلتا الاتجاهين حركة مرور بطيئة جدا، بسبب كثافة السيولة المرورية وتوافد المواطنين على شراء أضاحي العيد من نقطة البيع المعتمدة ببلدية بئر توتة.

ونصحت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطريق بضرورة ضبط النفس واحترام أداب الطريق وقواعد السياقة السليمة.