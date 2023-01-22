الدرك يدعو المواطنين للتبليغ عن التجاوزات عبر الطرقات

شجع الدرك الوطني مستعملي الطريق من أجل التبليغ على المخالفات المرورية لا سيما المناورات الخطيرة، ونشر هذه الثقافة على أوسع نطاق.

واعتبر الدرك في منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية أن التبيلغ عن المخالفات المرورية، يعتبر سلوكا حضاريا ينم على مدى وعي مستعملي الطريق ومشاركتهم في الحد من الإجرام المروري وهذا لضمان سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.

وفي هذا الصدد، تقدم الدرك بالشكر الجزيل، لكل من يساهم في الحد من هذه الظواهر، من خلال التواصل من أجل التبليغ عن هذه التصرفات السلبية والخطيرة.