الدرك يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بالعاصمة

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر شاطئ، من وضع حد لشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة، بعد استلام 24 شخصا مرشّحين للهجرة غير الشرعية من حراس السواحل.

وكشف قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر شاطئ، المساعد ساسي دحماني، عن مباشرة أفراد الفرقة للتحقيقات والتحريات لتحديد هوية منظمي الرحلات السرية، حيث تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من التوصّل إلى هوية المنظمين البالغ عددهم 4 أشخاص وتتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 46 سنة، مع استلام مبالغ مالية قدّرت بـ60 مليون للشخص الواحد.

وأوضح المساعد دحماني، أن العملية مكّنت من حجز قارب مع محرك بحري لنقل الأشخاص، هواتف نقالة وصدريات النجدة، مخزن بنزين، إذ وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.