الدرك يطيح بعصابة الاتجار بالمخدرات قرب المؤسسات التربوية (فيديو)

في سيدي عبد الله بالعاصمة

وضعت مصالح الدرك الوطني حدّا لعصابة أحياء خطيرة، ارتكب أفرادها جرائم الاتجار بالمخدرات قرب المؤسسات التربوية، في سيدي عبد الله غربي العاصمة.

وقال الرائد سهيلي يزيد قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بسيدي عبد الله، إن الموقوفين كانوا “يقومون ببيع السموم بمختلف أنواعها، ويبثون الرعب في وسط سكان المنطقة باستخدام الأسلحة البيضاء”.

“إلى جانب خلق جوّ من انعدام الأمن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر. والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالقرب من المؤسسات التربوية، على مرأى العامة”، يضيف المتحدث.

وقصد العمل على تفكيك على الشبكة الإجرامية، وإيقاف عناصرها، استخدمت مصالح الدرك تقنيات خاصة للتحرّي والتصوير. تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة القليعة.

وعلى إثر ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من وضع حدّ لنشاط هذه العصابة. بعد توقيف عناصرها البالغ عددهم 9 أشخاص في حالة تلبّس. حيث أسفرت العملية عن حجز: