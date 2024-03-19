-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في سيدي عبد الله بالعاصمة

الدرك يطيح بعصابة الاتجار بالمخدرات قرب المؤسسات التربوية (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 279
  • 0
الدرك يطيح بعصابة الاتجار بالمخدرات قرب المؤسسات التربوية (فيديو)
ح.م
صورة للدرك الوطني

وضعت مصالح الدرك الوطني حدّا لعصابة أحياء خطيرة، ارتكب أفرادها جرائم الاتجار بالمخدرات قرب المؤسسات التربوية، في سيدي عبد الله غربي العاصمة.

وقال الرائد سهيلي يزيد قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بسيدي عبد الله، إن الموقوفين كانوا “يقومون ببيع السموم بمختلف أنواعها، ويبثون الرعب في وسط سكان المنطقة باستخدام الأسلحة البيضاء”.

“إلى جانب خلق جوّ من انعدام الأمن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر. والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالقرب من المؤسسات التربوية، على مرأى العامة”، يضيف المتحدث.

وقصد العمل على تفكيك على الشبكة الإجرامية، وإيقاف عناصرها، استخدمت مصالح الدرك تقنيات خاصة للتحرّي والتصوير. تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة القليعة.

وعلى إثر ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من وضع حدّ لنشاط هذه العصابة. بعد توقيف عناصرها البالغ عددهم 9 أشخاص في حالة تلبّس. حيث أسفرت العملية عن حجز:

  • حجز معتبرة من المخدرات،
  • الأسلحة البيضاء،
  • مركبة،
  • هواتف نقالة،
  • ومبالغ مالية معتبرة.
مقالات ذات صلة
البرامج الرمضانية: وزارة الاتصال تدعو المنتجين إلى الالتزام بمحتوى رخص التصوير

البرامج الرمضانية: وزارة الاتصال تدعو المنتجين إلى الالتزام بمحتوى رخص التصوير

حساني: تحسينات على خطاب “حمس” وممارستها السياسية

حساني: تحسينات على خطاب “حمس” وممارستها السياسية

السفير الفرنسي: جميع الوسائل متاحة لإعادة إرساء العلاقات مع الجزائر

السفير الفرنسي: جميع الوسائل متاحة لإعادة إرساء العلاقات مع الجزائر

رئيس حمس: الجزائر قادرة على لعب دور إقليمي أكبر

رئيس حمس: الجزائر قادرة على لعب دور إقليمي أكبر

الرئيس تبون: الظروف الإقليمية والدولية تستوجب رصّ الصُّفوف وتقوية الجبهة الداخلية

الرئيس تبون: الظروف الإقليمية والدولية تستوجب رصّ الصُّفوف وتقوية الجبهة الداخلية

النظام المغربي يلمّح للتراجع عن الاستيلاء على العقارات الجزائرية

النظام المغربي يلمّح للتراجع عن الاستيلاء على العقارات الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد