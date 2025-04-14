الدرك يطيح بقاتل امرأة في محطة القطار رغاية (فيديو)

تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بالمشتبه به في مقتل امرأة في رغاية، وفقا لما أفادت به مصالح الدرك اليوم الإثنين، 14 أفريل.

ووفقا لذات المصدر، على إثر بلاغ تلقاه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برغاية، مفاده وجود جثة مجهولة ملقاة وسط الأحراش، بالقرب من محطة القطار بلدية رغاية، تنقلت دورية لأفراد الفرقة إلى عين المكان أين تم العثور على جثة ملقاة من جنس أنثى ملطخة بالدماء وآثار طعنات آلة حادة ظاهرة بجسدها على مستوى والصدر والبطن.

تم نقل جثة من طرف الحماية المدنية للمؤسسة الاستشفائية برويبة، وبعد معاينة من طرف الطبيب الشرعي اتضح أن الضحية تعرفت القتل بواسطة طعنات آلة حادة.

وبعد القيام بالمعاينات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية بالحميز، باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا معمقا دون وجود قرائن أو أدلة تفيد التحقيق.

لكن بعد التعمق في التحقيق واستخدام تقنيات تحري حديثة تمكن محققو الدرك من حل لغز الجريمة في ظرف قياسي ووجيز والتعرف على الجاني وهو طليق الضحية.

تم توقيف الجاني الذي كان في حالة فرار والتحقيق معه. المشتبه فيه أنكر في البداية وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بالجرم المنسوب إليه، وفقا لذات المصدر.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المعنى أمام الجهة القضائية المختصة.