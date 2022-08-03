الدرك يطيح بمضاربين بمادة الحليب ببومرداس

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس من الإطاحة بـ 4 أشخاص بتهمة المضاربة غير الشرعية بمادة الحليب.

وحسب بيان للجهات المختصة فقد تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من حجز 5173 كيس سعة 25 كلغ أي بوزن إجمالي 129 طن و325 كلغ، ما يعادل مبلغ 10.346.0000 دج كما تم حجز شاحنتين وتوفيف أربعة أشخاص.

وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت إستغلالًا لمعلومات مفادها وجود مستودع ببلدية بودواو يتم فيه تخزين مادة بودرة الحليب، حيث أسفر تفتيش المستودع على العثور على بودرة حليب أجنبية الصنع معفية من الضريبة وموجهة خصيصاً للمجابن قصد صناعة الحليب ومشتقاته تشجيعا للصناعات الغذائية.

وبعد التحقيق والتحري تبين أن صاحب المستودع يقوم ببيع مواد أولية تم إقتناؤها قصد التحويل في حالتها الأصلية ويتعامل مع أشخاص خارج الولاية، وعليه تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية عن المضاربة غير الشرعية وإعادة بيع مواد أولية. يضيف المصدر ذاته.