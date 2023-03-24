مما لا شك فيه أن قيادة السيارة في شهر رمضان المبارك، تختلف كثيرا عن قيادتها في الأيام العادية بسبب تغير نمط الغذاء وساعات النوم والراحة.

وعلى هذا الأساس، قدم موقع طريقي المختص في السلامة المرورية، مجموعة من النصائح لفائدة السائقين ومستخدمي الطريق وهذا بالتزامن مع حلول شهر رمضان وبغية تفادي حوادث المرور.

وحسب الخبراء فإن قيادة السيارات لفترات طويلة بدون طعام أو عدم تناول وجبة غذائية مناسبة قد يؤدي لانخفاض كمية السكر في الدم، مما يتسبب في الشعور بالتعب والارهاق ويعرض لفقدان التركيز أثناء القيادة.

كما أن النوم لفترة أقل من 4 ساعات يؤثر على التركيز، وهو ما يتطلب من كل سائق الإنتباه أكثر خلال القيادة لمنع وقوع الحوادث.

ولهذا تم تحديد بعض النصائح والتعليمات التي تخفف عناء القيادة في رمضان، وتبعد خطر الحوادث:

1- يفضل الاستفادة من فترات الصباح الأولى لقيادة السيارة والتوجه إلى أي مكان، لأن السائق لا يشعر عادة بالتعب وعناء الصيام.

2- محاولة التأقلم السريع مع نمط الحياة في رمضان عن طريق النوم الكافي والغذاء المتوازن.

3- في حال الشعور بالتعب أثناء القيادة والشعور بالنعاس يجب أخذ قسط قليل من الراحة قبل قيادة السيارة، وليس هناك مانع من أخذ قيلولة بسيطة لمدة عشر دقائق لتجديد النشاط.

4- توقع الخطأ من السائقين الآخرين على الطرقات أثناء حركة المرور، حيث أنهم غالباً يعانون من نفس أعراض الجوع والتعب، وهو الأمر الذي يدفع الكثيرين للتسرع أثناء القيادة، ومخالفة قواعد المرور، وهو ما يتسبب في وقوع الحوادث.

5- الصبر أثناء قيادة السيارة، فمن تزاحمه وتريد تخطيه هو أيضاً صائم، ولا تعلم مدى تأثير إرهاق الصيام عليه.

6- تجنب استخدام السرعات العالية، حتى يمكن السيطرة على السيارة في الحالات الطارئة.

7- مضاعفة مسافة الأمان أثناء القيادة، لأن سلوكات السائقين تختلف في شهر رمضان، كما أن بعض السائقين يفقدون سرعة رد الفعل المناسبة في القيادة، مما يزيد معه مسافة الكبح.

8- الخروج قبل الوقت المحدد للمواعيد ومنح النفس متسعاً من الوقت للوصول إلى المكان المبتغى، لضمان عدم الاستعجال في الطريق.

9– تفادي وقت الاختناقات المرورية، كما ينصح تجنب القيادة في وقت الذروة أو وقت الغروب لتجنب الحاجة للاندفاع وزيادة السرعة.

10- الحرص على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة في كل الأوقات.

11- تجنب السهر خاصة بالنسبة للسائقين الذين يقطعون مسافات طويلة في القيادة خلال النهار.