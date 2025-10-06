الدرك يوقف شخصا أنشأ شركة وهمية موازية لمؤسسة سونلغاز بمنزله!

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية بالقبض على شخص يبلغ من العمر 53 سنة يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بصفته تقني تابع لمؤسسة سونالغاز الذين لا يحوزون على تراخيص إدارية وملفات غير مستوفية الشروط، مقابل مبالغ مالية.

ووفقا لما أفادت به مصالح الدرك اليوم الإثنين، 6 أكتوبر، جاءت العملية بناء على معلومات بوجود شخص يقوم بتوصيل الكهرباء والغاز بطرق غير قانونية للمواطنين بعد استدراجهم وإيهامهم على قدرته بتسهيل الإجراءات الإدارية بمؤسسة سونلغاز مقابل مبالغ مالية معتبرة.

ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسا يقوم بتركيب عداد كهربائي بأحد المنازل بإقليم بلدية خرايسية. وبعد تفتيش مسكنه “تبين أنه يقوم بتسيير إدارة عمومية موازية لمؤسسة سونلغاز بمنزله“.

ومكنت العملية من حجز 160 ملف خاص بالزبائن ضحايا النصب والاحتيال للشركة الوهمية ومئات الوثائق والمطبوعات الخاصة بمؤسسة سونلغاز التي يستعملها المشتبه فيه في عملية النصب.

هذا إضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في قطع وتوصيل الكهرباء والغاز، وعدادات مسروقة وكذا حل 25 قضية عالقة عبر إقليم ولاية الجزائر.

وسيتم بتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال كامل الإجراءات القانونية، وفق المصدر ذاته.