الدرك يوقف غشاش اللّبن بالعاصمة

يستغل الحليب المدعم وزبدة "المارغارين" في الإنتاج

أوقفت فرقة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، شخصا، يقوم بعملية الغش في معالجة الحليب، على أساس أنه لبن طبيعي، حيث يستغل المعني الحليب المدعم وزبدة “المارغارين” لإنتاج لبن مغشوش .

وأشار بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، أن العملية في إطار المراقبة العامة للإقليم، من أجل المحافظة على الصحة العمومية وحماية المستهلك، حيث تم توقيف المعني بالدويرة بالعاصمة بعد ورود معلومات عن شخص يقوم بإنتاج اللبن يستعمل حليب الأكياس المدعم مع تحميضه وتخميره، وإضافة قطع صغيرة من المارغارين، ثم يقوم بوضعها في صهاريج بلاستيكية مع خلطها يدويا وكهربائيا. ثم يقوم بعرضها للبيع على الزبائن على أساس أنه لبن طبيعي من مشتقات حليب البقر.

واستغلالا للمعلومة يضيف ـ البيات ـ ذاته تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة رفقة مصالح قمع الغش والمنافسة والأسعار بالدرارية، وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من الحليب المدعم، المقدرة بـ10150 كيس، إضافة إلى 120 علبة من مادة المارغارين.

وبعد عرض هذا اللبن للمعاينة تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري، كما تمت معاينة انعدام شروط النظافة الصحية. أين كشفت التحقيقات أن المعني يقوم بوضع أكياس الحليب المدعم في أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم والمخصصة للقمامة، أين تم القيام بعملية إتلاف جميع المحجوزات رفقة المصالح المختصة.

في حين، قامت مصالح الدرك بتوقيف الشخص المتورط في القضية والبالغ من العمر 41 سنة، إذ وجهت له تهم عرض منتج غذائي غير صالح للاستهلاك البشري، المضاربة والاحتكار غير المشروعان. وعدم احترام شروط النظافة الصحية، وممارسة نشاط تجاري دون سجل. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.